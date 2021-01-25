Происшествия

Безработный оставил боевую гранату в банке из-под кофе под дверью псковички

В Пскове в одном из многоквартирных домов полицейские изъяли боевую гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: pixabay.com

В ночь на 23 января в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что на лестничной площадке возле двери ее квартиры в пустой банке из-под кофе находится подозрительный предмет.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, специалисты Росгвардии и представители других оперативных служб. Жильцов подъезда дома эвакуировали.

Выяснилось, что в банке из-под кофе лежала боевая граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области вывезли гранату в безопасное место и уничтожили.

Подозреваемым оказался безработный житель Пскова 1979 года рождения. Мужчина дал признательные показания. По его словам, он нашел гранату в местах боев периода Великой Отечественной войны. «По предварительным данным, мотивы его действий связаны с семейно-бытовым конфликтом», - сказали в ведомстве.

Кроме того, в гараже у дома по улице Генерала Маргелова в Пскове у брата фигуранта полиция обнаружила и изъяла пустую пулеметную ленту, детали пулемета, муляж гранаты «Ф-1», штык-нож и патроны.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования.