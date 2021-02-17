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Пскович предстанет перед судом за убийство женщины и поджог ее квартиры

40-летний пскович предстанет перед судом по обвинению в хищении имущества потерпевшей, ее убийстве и поджоге квартиры с целью сокрытия следов преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленник дважды, 4 и 19 декабря 2019 года, ночью совершил кражу денег из квартиры в одном из домов на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Он проник в жилище через окно подъезда, ведущее на балкон.

Той же ночью, 19 декабря 2019 года, проиграв похищенные деньги в букмекерском клубе, он вернулся и вновь проник в квартиру, однако его заметила проснувшаяся потерпевшая. Мужчина связал женщину и задушил. Затем он завладел ее имуществом и деньгами.

Желая уничтожить следы совершенных преступлений, он поджег квартиру.

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«В результате противоправных действий предполагаемый злоумышленник завладел деньгами и имуществом потерпевшей на общую сумму почти 100 тысяч рублей, причинил значительный ущерб в результате уничтожения и повреждения имущества огнем, а также физические и нравственные страдания соседке потерпевшей, которая получила отравление угарным газом в результате пожара в многоквартирном жилом доме», - сообщили в ведомстве.

Изучение личности подозреваемого показало, что двумя годами ранее он был осужден за кражу имущества из той же квартиры, отметили в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 (кража), пунктом «в» части 4 статьи 162 (разбой), пунктом «з» части 2 статьи 105 (убийство), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) УК РФ.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.