Происшествия

Угрожавшего своей супруге ножом печерянина привлекли к ответственности

Ранее судимого жителя Печорского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

26 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей супругой, возникшего на почве ревности, направил раскладной нож к животу потерпевшей, высказав при этом угрозу убийством. Супруга обвиняемого восприняла угрозу реально, учитывая агрессивное состояние и физическое превосходство мужа.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.