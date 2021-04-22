Происшествия

За кражу шампуня пскович на год лишился свободы

Псковича привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

13 октября в магазине на Ленинградском шоссе, 20 подсудимый украл 19 флаконов шампуня для волос, 2 флакона бальзама-ополаскивателя для волос и 6 упаковок кофе, причинив магазину материальный ущерб в размере 5024 рублей.

С учетом обстоятельств дела, данных подсудимого, имевшего неснятые и непогашенные судимости, а также позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.