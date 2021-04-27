Происшествия

Бешеный хорек забрался в кровать к псковичке

Страдающий бешенством хорек залез на кровать к жительнице Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета ветеринарии Вера Баданина в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 30 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году зарегистрировано уже два случая случая бешенства. «В первом случае хорек пришел в дом. Залез на кровать хозяйки дома. Вместо кошки решила погладить, не поняла во сне. Попала под вакцинацию, иммунизацию, потому что он ее укусил. Во втором случае пришел енот, зашел на территорию личного подсобного хозяйства»», - рассказала председатель областного комитета.

«Надо себя вести крайне осторожно, не идти с ними (дикими животными — ред.) на контакт. Бешенство несет 100-процентный летальный исход, для человека - такие же последствия, если вовремя не провести иммунизацию», - объяснила Вера Баданина.

В прошлом году в Псковской области зарегистрировали пять случаев бешенства среди животных, добавила она. Переносчиками этого заболевания, как правило, являются еноты, лисы и волки.