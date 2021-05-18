Происшествия

Упавшее дерево заблокировало вход в Псковское региональное отделение ЛДПР

Сотрудники Псковского регионального отделения ЛДПР на несколько часов оказались заблокированными из-за упавшего дерева. О происшествии в своем инстаграм-аккаунте написал координатор отделения, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Упало дерево. Уже больше часа сотрудники отделения заблокированы в офисе. Надеюсь, городские службы нас спасут до конца дня», - написал он.

Между тем, в интервью Псковской Ленте Новостей Антон Минаков сообщил, что городские службы достаточно оперативно ликвидировали проблему — она была решена в течение часа.

«Мы не сразу поняли, что вход в офис заблокирован. Услышали шум на улице, но не придали этому значения, а когда кто-то попробовал выйти из здания, не смог полностью открыть дверь — вход перегородило сломанное дерево», - рассказал лидер псковских либерал-демократов.

«В итоге ничего страшного не произошло. Слава богу, дерево не задело ни прохожих, ни автомобили», - заключил Антон Минаков.