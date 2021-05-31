Происшествия

В Невельском районе задержали 35 иностранцев за незаконное пересечение границы

В Невельском районе за выходные пограничники задержали 35 иностранцев, пытавшихся въехать на территорию Российской Федерации из сопредельного государства в нарушение установленных правил. Задержанные пояснили, что следовали в Россию с целью трудоустройства в разных регионах нашей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

За нарушение режима государственной границы правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. В настоящее время они покинули территорию Российской Федерации.

С начала мая текущего года на российско-белорусском участке государственной границы были задержаны более 260 нарушителей режима государственной границы, они привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 760 тысяч рублей.

«Кроме того, имеют место два случая выявления иностранцев, въезд которым на территорию Российской Федерации не разрешен. В отношении данных нарушителей возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.