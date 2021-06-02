Острович поддался на уловку мнимого банковского служащего

Житель Островского района пострадал от действий мнимого банковского служащего, предложившего свои «услуги» для защиты от нечистых на руку лиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по версии следствия, 3 июня жителю Островского района, 1962 года рождения, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. И обманным путем под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел деньгами гражданина в сумме около 60 тысяч рублей.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.
В связи с этим полиция напоминает жителям региона, что во избежание серьезных последствий при общении с незнакомцами в Сети или по телефону необходимо соблюдать осмотрительность и не сообщать им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.