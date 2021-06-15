Происшествия

Псковского предпринимателя похитили ради выкупа

Псковского предпринимателя похитили с целью получения выкупа. Как сообщил Псковской Ленте Новостей собственный источник в правоохранительных органах, в настоящее время по делу о похищении задержали двух подозреваемых.

Фото: РИА Новости

По словам источника, вечером 13 мая неизвестные выманили 28-летнего предпринимателя под предлогом свидания от имени девушки. Мужчина пришел на место встречи, где его ударили по голове и похитили с целью выкупа. За освобождение псковича злоумышленники потребовали у родственников «астрономическую сумму денег» - порядка двух миллионов долларов. Причем сумма несколько раз менялась.

Похищенный провел в неволе месяц. По предварительной информации, его постоянно перемещали. Преступники сменили около четырех мест расположения, последнее из них находилось в деревне Сарженка Ленинградской области.

11 июня сотрудники УМВД России по Псковской области и спецназ ГУР МВД России по городу Санкт-Петербургу освободили заложника.

В настоящее время вычисляются возможные пособники задержанных, добавил собеседник ПЛН.