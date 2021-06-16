Происшествия

Псковские пограничники завели уголовное дело на рыбака

Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Псковской области по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в конце апреля текущего года, вблизи населенного пункта Чудская Рудница Гдовского района, пограничники задержали с поличным мужчину, который незаконно рыбачил в акватории Теплого озера.

У задержанного изъяли 13 рыболовных сетей и порядка 1800 экземпляров различных видов рыб, в числе которых щука, язь, сырть, лещ, плотва и густера. По оценкам специалистов, сумма причиненного ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составила более 460 тысяч рублей.

За рыбалку запрещенными орудиями лова правонарушителю, согласно части 3 статьи 256 УК РФ, грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.