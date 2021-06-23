Происшествия

5,5 лет проведет пскович в колонии за граффити с рекламой наркотиков

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, с января по март 2019 года мужчина, являясь участником преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств бесконтактным способом, через интернет, наносил граффити на стены зданий с адресом интернет-магазина по продаже наркотиков, а также разместил их в тайник-закладку на территории областного центра.

Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и в составе организованной группой и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (с ограничением свободы сроком 6 месяцев).