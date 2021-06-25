Происшествия

Военнослужащий из-за музыки ударил битой отдыхающего на озере в Новоржевском районе

Военнослужащего отправили в исправительную колонию за причинение тяжкого вреда здоровью отдыхающему на озере в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

5 июля 2020 года около 4.30 военнослужащий отдыхал вместе с семьей на берегу озера Рахново. В это время он потребовал от незнакомца не мешать ему отдыхать, выключить музыку в автомобиле и не шуметь или покинуть указанное место. Получив отказ, военнослужащий ударил отдыхающего битой по голове, в результате тот упал на землю и потерял сознание.

Псковский гарнизонный военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Военнослужащий свою вину в совершении преступления признал частично, отрицая наличие умысла на причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.