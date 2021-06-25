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Происшествия

Любопытный полицейский раскрыл кражу люков в Острове

05.07.2021 12:31|ПсковКомментариев: 0

Полиция с поличным задержала жителя Острова, которого подозревают в кражах крышек дождеприемных люков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь со 2 на 3 июля в Острове полицейский-водитель дежурной части ОМВД России по Островскому району старшина полиции Эдуард Акопян, находясь при исполнении служебных обязанностей, следовал на автомобиле по городу. Он обратил внимание на мужчину, который на тачке, накрытой материей, что-то вез по улице. Сотрудник полиции поинтересовался у незнакомца, что за груз он перевозит в ночное время.

Выяснилось, что в тачке находилась чугунная крышка люка ливневой канализации. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался безработный житель города Острова, мужчина 1963 года рождения. В настоящее время его подозревают в хищении десяти крышек ливневой канализации на улице 1-го Мая в Острове. Причиненный ущерб превысил 50 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый разбивал крышки на территории заброшенного склада и в виде лома сдавал их в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. В ходе следствия устанавливают возможную причастность этого горожанина к совершению и других подобных противоправных деяний.

В ведомстве добавили, что руководство ОМВД России по Островскому району рассматривает вопрос о поощрении бдительного полицейского.

Теги: #кража #остров #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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