Происшествия

Псковские таможенники выявили преступную схему экспорта стратегически важных ресурсов

Сотрудники Псковской таможни выявили преступную схему экспорта стратегически важных ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Псковской области, являясь учредителем и директором организации, подавал декларации на товары в Центр электронного декларирования в Санкт-Петербурге. В декларациях он указывал экспортируемый «пиловочник березовый, неокоренный» общим объемом 6 201 кубический метр и стоимостью 226 000 евро. При электронном декларировании гражданин предоставлял в таможенный орган фиктивные внешнеэкономические контракты с латвийской фирмой.

По полученным таможней сведениям, латвийская организация заключала контракты с российской стороной на поставку лесоматериалов другой сортности, качества и стоимости. В рамках этих контрактов российская организация поставила в адрес латвийской фирмы более 9 тысяч метров кубических березового кряжа общей стоимостью более 690 тысяч евро. По указанным контрактам российская фирма получила все денежные средства. Однако, декларирование товаров в рамках этих контрактов не осуществляли, а в таможенные органы контракты не предоставляли.

По данному факту возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Идет следствие.