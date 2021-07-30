Происшествия

В Островском районе пропал 73-летний пенсионер

73-летний пенсионер пропал в деревне Тележники Островского района. Местонахождение Николая Васильева неизвестно с 1 августа. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы: носит бороду и усы, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, светло-серые глаза.

Пропавший был одет в черный с белым свитер, коричневую рубашку, серые спортивные штаны, черные калоши.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.