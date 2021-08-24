Фальшивую купюру обнаружили в выручке с островской заправки

Фальшивую купюру обнаружили в финансовом учреждении Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В финансовом учреждении Пскова полицейские изъяли 1000-рублевую купюру с признаками подделки. Она поступила в филиал вместе с торговой выручкой заправки в городе Острове.
По данному факту полиция проводит проверку и уточняет все обстоятельства произошедшего.
При обнаружении фальшивых купюр сотрудники полиции рекомендуют обращаться в отделения УМВД или сообщать об этих фактах по телефону 02.