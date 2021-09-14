Происшествия

Великолучанку обокрали на рабочем месте

Великолучанина подозревают в краже денег у своей коллеги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница Великих Лук 1964 года рождения обратилась за помощью в полицию 14 сентября. Женщина сообщила, что лишилась денег, которые находились в кошельке в ее сумке на рабочем месте. Неизвестный присвоил 7 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний великолучанин, который работал вместе с потерпевшей. Ранее молодой человек уже имел судимость.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.