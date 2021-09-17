Происшествия

Страдающий амнезией пенсионер потерялся в Стругокрасненском районе

Страдающий потерей памяти 69-летний пенсионер потерялся в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Владимир Егоров ушел из дома в деревне Ровное Стругокрасненского района. С 19 сентября его местонахождение неизвестно.

Мужчина одет в черные куртку, спортивные штаны, галоши и в зеленую кепку. Рост мужчины - 165 сантиметров, телосложение - плотное, также у него седые волосы и голубые глаза.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет в поисках, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52.

Поисково-спасательный отряд нуждается в добровольцах. Присоединиться к поискам можно после связи с инфоргом Марией по телефону 89212181744.