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Неизвестные похитили баннер с логотипом «Псковских тепловых сетей»

Неизвестные похитили баннер с логотипом «Псковских тепловых сетей», полотно располагалось на оном из зданий предприятия. Соответствующее заявление передали в правоохранительные органы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПТС.

«Постоянно какие-то "затейные" граждане пытаются самовыражаться на фасадах наших объектов. Если честно, мы устали все закрашивать и перекрашивать и приняли решение о размещении логотипа предприятия. Может, хоть это как-то отпугнет этих художников», - рассказали в ПТС.

На предприятии отметили, что «не имеют ничего против красивых граффити, инсталляций и прочих новомодных историй». «Мы не говорим, что поддерживаем эту историю, но и не противимся. К примеру, с десяток наших объектов разрисовали граффити, когда проходил конкурс, да, да, жар-птица, кубики, виды Пскова и так далее, все это нарисовано на наших ЦТП», - пояснили в «Псковских тепловых сетях».

«Мы довольно прагматично ко всему этому относимся, пусть будет красиво, граффити – лучше, чем старый кирпич, но когда это красиво, когда это законченное произведение, когда автор что-то изобразил, когда хочется это сфотографировать, показать друзьям – это одно, но, простите, когда кто-то изгадил стены – это уже не в какие ворота», - подчеркнули на предприятии.

В ПТС также предположили, что еще одна из серьезных проблем – расположение зданий и сооружений предприятия «на видном месте». «Мы неоднократно получали по шапке за то, что на стенах что-то нарисовали, а мы не углядели. Но, простите, как это сделать? У нас больше 100 различных зданий и сооружений, пока замазываешь стену одного здания, за углом уже притаились мамкины художники с баллончиками краски, которая осталась от покраски велосипеда, а ее срочно необходимо куда-то приспособить», - заметили в «Псковских тепловых сетях».

«Размещение логотипа предприятия не обошлось без эксцесса, одно из полотен было похищено какими-то несознательными гражданами. Вопрос только один, кому и для чего оно уже успело понадобиться? Мы прикладываем массу усилий, времени, средств, а какие-то оболтусы воруют наши полотна. Наше предприятие написало заявление в правоохранительные органы, и мы очень надеемся, что злоумышленников найдут и накажут. Если у вас есть какая-то информация, если вы что-то знаете, то позвоните в диспетчерскую службу предприятия или в правоохранительные органы», - добавили в ПТС.