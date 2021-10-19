Происшествия

Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове

Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на открытом участке местности на окраине Пскова тела новорожденного ребенка. По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Псковской области проводят проверку.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления, выясняются все обстоятельства произошедшего