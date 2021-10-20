Происшествия

Бездомный избил порховича до смерти в ходе застолья

21-летний бездомный избил порховича до смерти в ходе застолья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Молодой человек в ночь на 20 октября выпивал спиртные напитки по месту жительства потерпевшего в одной из деревень Порховского района. В ходе ссоры гость повалил хозяина на пол и жестоко избил: нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего скрылся с места преступления. Утром потерпевшего в квартире обнаружила супруга. С травмой головы и разрывами внутренних органов его госпитализировали сперва в районную, а затем в областную больницу. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, мужчина вскоре скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Бездомному предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.