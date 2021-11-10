Происшествия

Пскович отправится в колонию за кражу инструментов и кассет для бритья

В колонию отправится житель Пскова за кражу инструментов и кассет для бриться из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в июне 27-летний мужчина шесть дней совершал хищения в гипермаркетах, думая, что за его преступлениями никто не наблюдает. Так, сумма ущерба составила в общей сумме более 83 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год

Приговор вступил в законную силу.