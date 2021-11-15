Происшествия

Печерянин убил гостя кирпичом и вывез тело на болото

В Печорском районе раскрыто убийство, замаскированное под безвестное исчезновение жителя Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

3 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя Псковского района. По данному факту следственные органы СК России по Псковской области провели проверку, в рамках которой совместно с полицейскими проверили различные версии безвестного исчезновения. В результате удалось выйти на предполагаемого убийцу, и он подал заявление о явке с повинной. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к криминальному исчезновению потерпевшего причастен 25-летний житель Печорского района, который 29 октября поссорился с находящимся у него в гостях потерпевшим и несколько раз ударил его кирпичом по голове. В результате черепно-мозговой травмы последний скончался на месте преступления.

С целью сокрытия совершенного преступления, он вывез тело в лес на автомашине и притопил на заболоченном участке.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.