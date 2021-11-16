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Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки

17.11.2021 12:03|ПсковКомментариев: 0

Безработный житель города Острова с применением насилия похитил продукты питания и ковер. Грабежи он совершил 2 и 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, неоднократно судимый местный житель 1978 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенный ковер изъяли.

По данным следствия, подозреваемый сначала предложил пенсионерке, проживающей на улице Фестивальной, помочь по хозяйству. Однако потом мужчина толкнул 79-летнюю хозяйку и похитил у нее из холодильника продукты, после чего скрылся. А через несколько дней из того же дома он унес ковер.

Возбуждены два уголовных дела. Санкция этой статьи «Грабеж» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование.

Теги: #остров #грабеж #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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