Происшествия

Псковичку осудили за кражу телефона в Финском парке

Псковичку осудили за кражу телефона и денег с чужого счета мобильного банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что жительница областного центра 5 августа находилась в псковском парке «Куопио», где увидела на земле мобильный телефон. Женщина присвоила его з корыстных побуждений. Затем она воспользовалась подключенной к телефону услугой «Мобильный банк» и похитила принадлежащие потерпевшей 5 000 рублей.

При вынесении приговора суд учел такие смягчающие вину обстоятельства, как наличие у подсудимой несовершеннолетних детей и возмещение потерпевшей ущерба, причиненного преступлением.

Суд признал женщину виновной в совершении двух краж по части 1 и 3 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 16 000 рублей.