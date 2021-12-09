Происшествия

Жителя Палкинского района будут судить за хранение банок с порохом

Жителя Палкинского района будут судить за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2020 года в одной из деревень Палкинского района в сарае 39-летнего мужчины обнаружили четыре банки, в которых находилось 244 грамма бездымного пороха.

В ведомстве отметили, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас его обвиняют по части 1 статьи 222.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы, или другого дохода за период до шести месяцев.