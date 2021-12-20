Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
праздник в усадьбе
«Справедливая Россия» решает проблемы
Мифы о стоматологах развеяны
«Классные каникулы» в Новый год
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Карта Культура Причудья
Изменения для владельцев недвижимости
лечение без очередей и хамства
Особенности псковской кулинарии
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Происшествия 20.12.2021 16:360 Полицейские вернули похищенные у псковской пенсионерки старинные иконы 21.12.2021 12:071 Таможенники нашли в Пскове склад с сигаретами и алкоголем без акцизов 21.12.2021 10:470 Группу иностранцев задержали на границе в Печорском районе 21.12.2021 10:390 Двухэтажный дом загорелся ночью в Великих Луках 21.12.2021 09:590 Пскович получил срок за убийство во время массовой драки 21.12.2021 09:320 Подросток в Псковской области ударил знакомого топором по руке, мать мальчика осудили
 
 
 
Самое популярное 19.12.2021 13:380 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 18.12.2021 15:1620 В Пскове определено место размещения временного моста через Великую 18.12.2021 14:402 Гидрометцентр прогнозирует аномальные холода в Псковской области 19.12.2021 14:330 В ДТП под Гдовом погибли две жительницы Санкт-Петербурга 20.12.2021 13:2718 Новогодняя ярмарка открылась на улице Пушкина в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Таможенники нашли в Пскове склад с сигаретами и алкоголем без акцизов

21.12.2021 12:07|ПсковКомментариев: 1

Псковские таможенники проверили складские помещения предпринимателей, продающих подакцизные товары. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, на одном из складов они обнаружили алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок РФ.

Торговое помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, которого неоднократно привлекали в ответственности за незаконную продажу сигарет и алкоголя. На складе хранилось 3 368 пачек табачной продукции, частично без акцизов, частично маркированных акцизами Республики Беларусь, и более 17 литров спиртосодержащей продукции без маркировки РФ.

Табачные изделия изъяли и направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет превысила 250 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Алкогольную продукцию направили в территориальное подразделение МВД России для рассмотрения административного производства.

Теги: #псков #таможня #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 62 человека
21.12.2021, 13:010 У кого из нас мост не падал?* 21.12.2021, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с губернатором Михаилом Ведерниковым 21.12.2021, 12:570 Школу на улице Киселева в Пскове планируют построить к декабрю 2022 года 21.12.2021, 12:510 На ремонт части Пушкиногорского шоссе потратили более 65 млн рублей
21.12.2021, 12:390 Приставы заставили великолучанина погасить почти полумиллионный долг 21.12.2021, 12:300 Администрация Пскова приняла участие в восьми проектах приграничного сотрудничества 21.12.2021, 12:210 Устроить «классные каникулы» для детей предложили псковичам 21.12.2021, 12:071 Таможенники нашли в Пскове склад с сигаретами и алкоголем без акцизов
21.12.2021, 11:540 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1200 21.12.2021, 11:530 В ВТБ рассказали о новом сценарии мошенничества в канун новогодних праздников 21.12.2021, 11:500 Псковская область и Роскультцентр подписали соглашение о сотрудничестве  21.12.2021, 11:450 Дмитрий Быстров оценил работу Молодежного совета в Острове
21.12.2021, 11:381 Стиральный порошок обнаружили в кулинарном цехе стругокрасненского комбината 21.12.2021, 11:330 Заключительное заседание согласительной комиссии по областному бюджету на 2022 год прошло в Пскове 21.12.2021, 11:280 Мать двоих детей лишили родительских прав в Стругокрасненском районе 21.12.2021, 11:160 Михаил Ведерников станет гостем программы «Обратный отсчет» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове
21.12.2021, 11:100 Атмосферу сказки создали для псковичей в магазине Nordman к Новому году 21.12.2021, 10:470 Группу иностранцев задержали на границе в Печорском районе 21.12.2021, 10:444 В псковском парке нашли неразорвавшийся снаряд времен войны 21.12.2021, 10:400 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
21.12.2021, 10:390 Двухэтажный дом загорелся ночью в Великих Луках 21.12.2021, 10:325 Стояние на бугре 21.12.2021, 10:161 Сбивший псковичку на улице Советской водитель был трезв. ФОТО 21.12.2021, 10:130 В Пскове прошло награждение членов отраслевых профсоюзов
21.12.2021, 09:590 Пскович получил срок за убийство во время массовой драки 21.12.2021, 09:500 Женщина в Себежском районе шла по центру дороги и попала под колеса автомобиля 21.12.2021, 09:430 Пять школ Палкинского района укомплектовали наборами для занятия робототехникой 21.12.2021, 09:320 Подросток в Псковской области ударил знакомого топором по руке, мать мальчика осудили
21.12.2021, 09:150 Награждение победителей интеллектуального турнира состоялось в великолукском музее спорта 21.12.2021, 09:150 ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой кадров в здравоохранении 21.12.2021, 09:003 Треть работающих жителей СЗФО положительно относятся к QR-кодам – исследование 21.12.2021, 08:450 Мошенники разработали новогоднюю схему обмана россиян
21.12.2021, 08:301 Строительство временного моста через Великую обсудили в Пскове 21.12.2021, 08:140 Почти 260 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 21.12.2021, 07:550 В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми 21.12.2021, 07:353 Ковидный коечный фонд сократили в Псковской области
21.12.2021, 07:190 В России не поддержали отказ от мигрантов на стройке 21.12.2021, 07:032 Минздрав утвердил календарь профилактических прививок 20.12.2021, 23:571 Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова 20.12.2021, 22:002 Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря
20.12.2021, 21:320 Соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове 20.12.2021, 21:150 Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах изменятся с 1 января 20.12.2021, 20:570 В Пскове включили новый пешеходный светофор на Рижском проспекте 20.12.2021, 20:340 Опубликована программа новогодних и Рождественских праздников в «Михайловском»
20.12.2021, 20:140 Работу ярмарки в Пскове планируют продлить до Старого Нового года 20.12.2021, 19:540 Кастинг в проект «Лучше всех» состоялся в Пскове 20.12.2021, 19:390 Пять парламентских фракций обсудили с губернатором проект областного бюджета в преддверии сессии 20.12.2021, 19:120 Псковские волонтеры получили благодарности за свой труд
20.12.2021, 18:490 Контрабанду сигарет пресекли пограничники в Невельском районе 20.12.2021, 18:383 Комиссию за оплату газа начнут взимать с 1 января 20.12.2021, 18:244 «Совершенно паскудно»: строители уничтожили культурный слой крепости на берегу Чудского озера 20.12.2021, 18:043 Зараженная COVID-19 гдовичка вышла из дома и получила штраф
20.12.2021, 17:520 Спецвклады для малоимущих россиян хотят ограничить до 100 тысяч рублей 20.12.2021, 17:410 Около 40 млн рублей заложили в бюджете Пскова на ремонт междворовых проездов 20.12.2021, 17:310 Из-за ОРВИ в школах Псковской области закрыты на карантин почти 140 классов 20.12.2021, 17:200 Жителя Куньи подозревают в избиении знакомого до смерти
20.12.2021, 17:160 Александр Котов поздравил ветеранов и сотрудников управления ФСБ 20.12.2021, 17:090 ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции «Инвестиции» 20.12.2021, 17:060 Поправки администрации Пскова в городской бюджет рассмотрели участники рабочей группы  20.12.2021, 16:571 Каждый пятый пскович потратит годовую премию на выплату кредитов - опрос
20.12.2021, 16:562 Ремонт школ и строительство ФАПов обсудили депутаты-единороссы с губернатором 20.12.2021, 16:471 Хоровая капелла России закроет празднование 800-летия Александра Невского в Пскове 20.12.2021, 16:430 Новогоднюю сказку создали к празднику детские сады Пскова 20.12.2021, 16:360 Полицейские вернули похищенные у псковской пенсионерки старинные иконы
20.12.2021, 16:280 Борис Елкин инициировал расширение рабочей группы по рассмотрению поправок в городской бюджет 20.12.2021, 16:240 ПЛН выяснила отношение горожан к новогоднему украшению Пскова 20.12.2021, 16:210 Объем инвестиций в развитие Псковской области за год вырос почти на 30% — Андрей Михеев 20.12.2021, 16:0217 Михаил Ведерников ответит на вопросы читателей ПЛН и слушателей радио «Эхо Москвы» в Пскове
20.12.2021, 15:532 Победителями турнира «Кубок Ладоги» стали псковские хоккеисты 20.12.2021, 15:450 Псковский губернатор поздравил работников органов госбезопасности 20.12.2021, 15:320 Подарки от Деда Мороза из «Псковжилстроя» отправятся в Дедовичи 20.12.2021, 15:300 Свыше 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок выявили псковские таможенники
20.12.2021, 15:170 Более 100 елей установят во дворах в Великих Луках перед Новым годом 20.12.2021, 15:150 Игорь Сопов рассказал о новичках в составе облизбиркома 20.12.2021, 15:030 Россияне стали реже совершать преступления под наркотиками и алкоголем 20.12.2021, 14:361 Псковская область в ближайшие 2 года получит около 1,5 млрд рублей на развитие дорог
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru