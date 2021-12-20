Таможенники нашли в Пскове склад с сигаретами и алкоголем без акцизов

Псковские таможенники проверили складские помещения предпринимателей, продающих подакцизные товары. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, на одном из складов они обнаружили алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок РФ.
Торговое помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, которого неоднократно привлекали в ответственности за незаконную продажу сигарет и алкоголя. На складе хранилось 3 368 пачек табачной продукции, частично без акцизов, частично маркированных акцизами Республики Беларусь, и более 17 литров спиртосодержащей продукции без маркировки РФ.
Табачные изделия изъяли и направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет превысила 250 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба Псковской таможни
Алкогольную продукцию направили в территориальное подразделение МВД России для рассмотрения административного производства.