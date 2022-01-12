Происшествия

Глухонемой мужчина пропал в Пскове

Глухонемого жителя Пскова Романа Васильева 1977 года рождения разыскивает полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, с 17 декабря 2021 он отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, овальное лицо, короткие темные волосы с редкой проседью, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос.

Был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, короткие утепленные сапоги (с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен).

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить сведения в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.