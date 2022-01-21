Происшествия

По факту смерти рабочего на великолукском предприятии проводят проверку

Процессуальную проверку проводят по факту смерти рабочего на предприятии в Великолукском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Инцидент произошел на предприятии «Великолукский мясокомбинат». На место происшествия выехали сотрудники ведомства, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, 34-летний мужчина скончался от удара по голове, нанесенного металлоконструкцией.