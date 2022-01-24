Происшествия

Двое мужчин украли спиртное в магазине в Великих Луках

Двое мужчин 1987 и 1999 годов рождения украли спиртное в магазине в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

23 января в 21:20 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Матвея Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на объект и задержали двух граждан, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка, добавили в ведомстве.