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Происшествия

Незнакомка лишила пожилую псковичку сбережений под предлогом обмена денег

28.01.2022 15:27|ПсковКомментариев: 0

92-летняя женщина в Пскове лишилась сбережений, доверившись незнакомке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 27 января в квартиру дома на улице Коммунальной в Пскове к пенсионерке зашла неизвестная женщина средних лет. На ней была темная куртка, на лице — медицинская маска. Она представилась социальным работником и заявила, что якобы сейчас происходит замена денежных купюр прежних лет выпуска на новые банкноты. Пенсионерка, доверившись гостье, достала свои сбережения и положила их на диван. Незнакомка прошла с хозяйкой на кухню и предложила написать соответствующее заявление.

А когда гражданка ушла, псковичка обнаружила, что все ее деньги в сумме 300 тысяч рублей исчезли, рассказали в ведомстве. Она сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

«К сожалению, в силу возраста и состояния здоровья потерпевшая, которая проживает одна, не в состоянии назвать более подробные приметы злоумышленницы. По версии следствия, у нее была сообщница, которая и прибрала к рукам денежные средства пенсионерки, пока ее отвлекала "социальная работница"», - отметили в пресс-службе.

Похожая история произошла 27 января в деревне Логиново Пустошкинского района. Там в дом к местной жительнице 1943 года рождения пришла незнакомка, которая назвалась представителем Пенсионного фонда. Она угостила пенсионерку конфетами и стала расспрашивать, какими деньгами она располагает. После ее ухода из серванта в доме пропали 80 тысяч рублей.

По имеющимся данным, подозреваемой на вид около 40 лет, рост 160-170 сантиметров, была одета в черные брюки, куртку, ботинки на шнурках и серую шапку. По данному факту также возбудили уголовное дело.

В этой связи всех, кто располагает информацией об этих лицах или пострадал в результате их действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

Теги: #происшествие #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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