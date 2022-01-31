Происшествия

Жителя Дедовичского района наказали за кражу варенья и квашеной капусты

Суд назначил наказание жителю Дедовичского района, которого обвиняли в краже домашних заготовок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Осенью мужчина тайно похитил продукты питания из подвала дома на улице Школьной в поселке Дедовичи. Так, потерпевшая не обнаружила принадлежащие ей четыре бутылки растительного масла, две банки грушевого и две банки смородинового варенья, банку квашеной капусты, банку маринованных огурцов, две банки маринованных помидоров, четыре банки с консервированным салатом, банку с овощным лечо, банку с вишневым компотом и восемь банок борщевой заправки. Все заготовки были домашнего производства. Своими действиями злоумышленник причинил женщине ущерб на сумму 2 180 рублей.

Он признал свою вину и согласился с протоколом и размером ущерба. Обвиняемый пояснил, что кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения. Заявленные требования о взыскании с него 2 180 рублей он признал в полном размере.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на десять суток. Постановление суда в законную силу пока не вступило, может быть обжаловано.