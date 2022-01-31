Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за повторное вождение в нетрезвом виде

Суд вынес приговор великолучанину за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина, имея непогашенную судимость по статье 264.1 УК РФ и находясь в состоянии опьянения, занял место водителя в машине ГАЗ, запустил двигатель и начал движение. На дороге транспортное средство остановили сотрудники ДПС. В результате нетрезвого водителя отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование также подтвердило факт нахождения великолучанина в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также, давая подробные признательные показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, оказалось, что он имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Суд, учитывая все обстоятельства, признал мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ и по совокупности с приговором Великолукского городского суда от 27 февраля 2020 года назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на 4 года и 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил, он может быть обжалован в установленном порядке.