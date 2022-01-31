Происшествия

Дом сгорел в Псковском районе из-за неисправности электрооборудования

Жилой дом сгорел в деревне Спирово Псковского района 31 января. Пожар произошел в 21.09 из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

Кроме того, в 14.53 горел жилой дом на улице Меркурьева в Острове.Огнем повреждены кухня и комнаты на общей площади 27 квадратных метров. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в вытяжке.



Еще один пожар произошел в 16.07 в доме по Летнему переулку в Великих Луках. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Сгорела сажа в дымоходе.