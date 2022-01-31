Происшествия

Почти 3 миллионов рублей лишился великолучанин, пытаясь разбогатеть

Почти 3 миллионов рублей лишился великолучанин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, жителю Великолукского района 1970 года рождения позвонил неизвестный. Он предложил мужчине поучаствовать в торгах через инвестиционный брокерский сайт, чтобы получить «солидные дивиденды». Однако в итоге великолучанин лишился 2 миллионов 886 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Кроме того, 33-летней псковичке 27 января позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита он обманным путем завладел деньгами женщины в размере 140 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции напомнили, что во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. О каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.