В Псковской области пенсионерки лишись 400 тысяч рублей после общения с мошенниками

Две пенсионерки из Великих Лук и Новосокольнического района лишись 400 тысяч рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мошенники под разными предлогами ввели пожилых женщин в заблуждение и присвоили более 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В Сети злоумышленники используют много различных мошеннических схем, отметили в УМВД. Чтобы избежать этих уловок, полиция рекомендует придерживаться ряда основных правил безопасности.
При осуществлении интернет-покупок:
Следует также иметь в виду, что чаще всего в мошеннических объявлениях в целях привлечения потенциальных покупателей указываются цены, значительно ниже рыночных, добавили в ведомстве и напомнили:
«Обращайте внимание на особенности написания адреса сайта, на который вы были переадресованы. В большинстве случаев фишинга он будет отличаться от оригинального», - подчеркнули в УМВД.
В случае, если от аккаунта кого-то из знакомых приходит просьба одолжить некую сумму денег на небольшой срок, нужно перезвонить этому человеку. «Если эта просьба настоящая, то вы просто лишний раз в этом убедитесь, а если сообщение пришло от мошенников, то обязательно порекомендуйте другу как можно быстрее сменить пароль от аккаунта», - рекомендовали в полиции.