Происшествия

В Псковской области пенсионерки лишись 400 тысяч рублей после общения с мошенниками

Две пенсионерки из Великих Лук и Новосокольнического района лишись 400 тысяч рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники под разными предлогами ввели пожилых женщин в заблуждение и присвоили более 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Сети злоумышленники используют много различных мошеннических схем, отметили в УМВД. Чтобы избежать этих уловок, полиция рекомендует придерживаться ряда основных правил безопасности.

При осуществлении интернет-покупок:

Заказывать товары только в официальных и проверенных интернет - магазинах.

Пользоваться системой «безопасных сделок» при покупке по частному объявлению. Это сервис, который сейчас предоставляют многие сайты частных объявлений. Суть его в том, что средства, переводимые покупателем за товар, поступают не на счет продавца, а замораживаются на специальном счете. Продавец может получить их только тогда, когда вы подтвердите факт получения заказанного товара.

Если возникли хотя бы минимальные сомнения в благонадежности продавца – не вносить предоплату.

Следует также иметь в виду, что чаще всего в мошеннических объявлениях в целях привлечения потенциальных покупателей указываются цены, значительно ниже рыночных, добавили в ведомстве и напомнили:

Не нужно переходить по ссылкам в СМС и электронных письмах, если вы не ожидали этого сообщения или отправитель неизвестен.

Если заинтересовало предложение в письме или сообщении – найти официальный сайт компании и связаться с ее консультантом по телефону или с помощью чата на сайте компании.

Не загружать вложенные файлы из сообщений электронной почты, которые пришли неожиданно.

Обеспечить надежной защитой свои пароли и не сообщать их посторонним лицам.

Никому не сообщать свои персональные данные при общении по телефону, лично или в сообщении электронной почты.

«Обращайте внимание на особенности написания адреса сайта, на который вы были переадресованы. В большинстве случаев фишинга он будет отличаться от оригинального», - подчеркнули в УМВД.

В случае, если от аккаунта кого-то из знакомых приходит просьба одолжить некую сумму денег на небольшой срок, нужно перезвонить этому человеку. «Если эта просьба настоящая, то вы просто лишний раз в этом убедитесь, а если сообщение пришло от мошенников, то обязательно порекомендуйте другу как можно быстрее сменить пароль от аккаунта», - рекомендовали в полиции.