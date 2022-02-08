Происшествия

Кражу аккумуляторов для грузовиков раскрыла полиция в Новосокольническом районе

В Дедовичах и Новосокольническом районе полицейские установили личности подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в поселке Дедовичи из гаража у дома по улице Харченко были похищены две бензопилы, перфоратор, сварочный аппарат и другое имущество. Причиненный ущерб составил свыше 26 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Это неработающий, ранее судимый житель района 1981 года рождения. По версии следствия, подозреваемый проник в помещение гаража, воспользовавшись ключом, который владелец забыл в замочной скважине.

Еще одну кражу полиция раскрыла в деревне Бор Новосокольнического района. Из мастерской местной организации были похищены 20 аккумуляторов для грузовых автомобилей. Причиненный ущерб составил 38 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже – жителя Ленинградской области 1994 года рождения, который, по имеющимся сведениям, ранее работал в данной организации. Похищенное он сдавал в пункт приема металла.