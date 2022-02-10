Происшествия

Вора-рецидивиста в Дедовичском районе осудили за поджог дома

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого обвиняли в совершении семи краж и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с 1 июля 2016 года по 5 ноября 2021 года мужчина совершил семь краж на общую сумму более 65 000 рублей. Среди похищенного, в частности, домашнее соленое сало и бензопила. Кроме того, чтобы скрыть следы одной из краж, 7 апреля 2021 года подсудимый поджег дачный дом, уничтожив его и все находящееся в нем имущество. Материальный ущерб составил 484 000 рублей.

Подсудимый полностью признал вину, гражданский иск потерпевшего по эпизоду с поджогом удовлетворили в полном объеме.

Мужчину признали виновным, по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.