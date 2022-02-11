Происшествия

В Пскове полицией выявлено нарушение миграционного законодательства

Пскович подозревается в осуществлении фиктивной регистрации иностранных граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в период с 2021 по 2022 годы не работающий житель областного центра, 1985 года рождения, на территории Пскова осуществил фиктивную регистрацию двух граждан из Республик Узбекистан и Таджикистан. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Подобные примеры, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - напомнили в УМВД России по Псковской области.