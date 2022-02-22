Происшествия

В Острове женщина ограбила магазин 23 февраля

Сотрудники Росгвардии задержали в Острове женщину, подозреваемую в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

23 февраля, в День защитника Отечества, около 12:00 экипажу группы задержания поступил сигнал «Тревога» из магазина на улице Калинина. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали женщину, которая похитила из кассы 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции, добавили в управлении.