Происшествия

Мошенники обогатились за счет псковичей почти на 700 тысяч рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Бежаниц поддались на уловки незнакомцев и лишились в общей сложности около семисот тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Большинство звонивших злоумышленников представлялись сотрудниками банков и завладевали чужими деньгами под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов или списания средств. Другие лишились денег во время приобретения и продажи товаров онлайн, в том числе детского автокресла и трактора.

Потерпевшие потеряли в общей сложности 687 тысяч рублей. Сейчас время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовных дел.

В ведомстве отметили, что с подобными фактами мошенничества гражданам приходится сталкиваться довольно часто. В этой связи полицейские настоятельно рекомендуют жителям области во избежание финансовых потерь быть предельно осмотрительными и не поддаваться на ухищрения.