Происшествия

Признавшихся в создании нарколаборатории псковичей отправили в колонию

Псковский областной суд вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с 1 июня по 1 октября арендовали дом в деревне Дряжно Плюсского района. Там они организовали нарколабораторию и с целью сбыта и потребления произвели более 1 400 граммов вещества, содержащего мефедрон. Рекомендации по технологии производства преступники получили от неустановленных лиц.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал добровольное сообщение органам предварительного следствия о совершении противоправных действий, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления по части 5 статьи 228.1 У РФ с применением статьи 64 УК РФ и по части 1 статьи 228.3 УК РФ, назначил каждому наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в 50 000 и 100 000 рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.