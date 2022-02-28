Происшествия

Незаконный сбыт золота и серебра почти на 8 млн рублей пресекли в Псковской области

Противоправную деятельность россиянина, имеющего вид на жительство в Республике Беларусь, по незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере пресекли сотрудники управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали в районе деревни Лудони Стругокрасненского района при перевозке в автомобиле партии драгоценных металлов, предназначенной для продажи в городе Санкт-Петербурге. Из незаконного оборота изъяли 0,638 кг золота и 89,3 кг серебра на общую сумму более 7,9 млн рублей.

Как рассказали в УФСБ, фигурант систематически незаконно хранил, перевозил и сбывал драгоценные металлы (золото, серебро) на территории Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Товар он получал в ходе переработки лома и отходов драгоценных металлов, путем химических и технологических процессов

Постановлением Стругокрасненского районного суда за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере), мужчине назначили штраф в размере 150 000 рублей. Изъятые драгоценные металлы были обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.