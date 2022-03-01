Происшествия

Кровать сгорела в квартире себежан из-за неосторожности

Кровать сгорела в квартире жилого дома на улице Ленина в поселке Идрица (Себежский район). Пожар произошел 28 февраля в 17.25, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В результате двухкомнатная квартира закопчена на площади 27 квадратных метров. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, вчера в 14.46 произошел пожар в деревне Запесенье (Плюсский район). Там в жилом доме на улице Римского-Корсакова горела сажа в дымоходе. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

