Происшествия

Нарушения при использовании печи привели к пожарам в трех домах Псковской области

Нарушения при использовании печи привели к пожарам в трех домах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

Так, жилой дом в переулке Полевом поселка Дачное Дновского района згорелся вчера, 6 марта, в 11.48. Он выгорел изнутри по всей площади. Также в доме скорела по всей площади кровля. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По той же причине произошло возгорание в жилом доме на улице Засецкой в деревне Засеки Стругокрасненского района. Пожарные приняли вызов в 22.26. Огонь повредил потолочные перекрытия в доме.

Еще один жилой дом выгорел изнутри по всей площади в деревне Малитино Порховского района. Возгорание произошло в 3.59 в понедельник, 7 марта. Также у дома сгорела изнутри по всей площади кровля.

Неисправность дымовой трубы привела к позгоранию в жилом доме на улице Молодых Патриотов в Пушкинских Горах. Пожарные приняли вызов в 8.54 сегодня, 7 марта. У дома сгорела кровля по всей площади, а три комнаты оказались закопчены по всей площади.

Кроме того, в многоквартирном 9-этажном жилом доме на улице Генерала Маргелова в Пскове сгорел мусор. Пожар произошел в подъезде №2 в 7.19 вчера, 6 марта. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного.

По той же причине огонь повредил стену неэксплуатируемого строения при пожаре на улице Молодежной в Великих Луках. Возгорание случилось в 13.15 вчера, 6 марта.

Кроме того, неосторожное обращение с огнем привело к пожару на контейнерной площадке на улице Народной в Пскове. Пожар произошел в 17.55. Огонь повредил пластиковый контейнер для мусора.

Аварийный режим работы электропроводки в пристройке жилого дома послужил причиной пожара в жилом доме на улице Радужной в деревне Неелово-2 Псковского района. В результате пожара постройка выгорела изнутри по всей площади, а также дом оказался закопчен изнутри. Пожарные приняли вызов в 14.59 вчера, 6 марта.