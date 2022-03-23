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Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота

На территории Пскова ввели карантин по бешенству. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Зараженное животное выявили в квартире дома №10 по улице Байкова. Хозяйка квартиры в декабре подобрала в подъезде дома кота, которого решила выходить у себя дома. Лечила животное, но ему лучше не становилось – предположили, что животное умирает от старости. В один из дней кот покусал хозяйку и через некоторое время погиб. Подозрений на бешенство не было, но женщина решила провериться – специалисты выявили факт заражения. Сейчас женщина проходит курс вакцинации против бешенства и наблюдается у врачей.

Карантин ввели в на территории эпизоотического очага – в квартире дома №10 по улице Байкова, а также на прилегающей территории на расстоянии 650 метров, куда попадает деревня Борисовичи, улица Западная, сквер Ветеранов, до дома №4 по улице Печорской и до дома №64 по улице Рокоссовского.

«Утвержден план мероприятий - для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на территории неблагополучной территории. В деревне Борисовичи сотрудники ветеринарной службы будут устраивать подворовый обход частного сектора. Жителей многоквартирных домов Пскова будут приглашать на вакцинацию животных по договоренности с управляющими компаниями – объявления будут вывешиваться в подъездах жилых домов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинировать домашних животных можно бесплатно в городской ветстанции в Любятово.