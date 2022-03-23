Происшествия

Перевозчика мяса задержали за дачу крупной взятки в Псковской области

Псковские таможенники задержали гражданина Украины при попытке дачи взятки в 1200 евро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Транспорт международной перевозки прибыл с территории Эстонии на таможенный пост пункта пропуска Шумилкино. Грузовик направлялся в Туркменистан. В нем находилась мясная продукция австрийского производства общим весом более 18,5 тонн.

«Для беспрепятственного прохождения контроля водитель предложил должностному лицу денежное вознаграждение. В результате совместных мероприятий псковских таможенников и Псковского линейного отдела МВД России взяткодатель задержан», – отчитались в управлении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Сейчас он находится под стражей, добавили таможенники.