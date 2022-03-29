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Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка

29.03.2022 14:02|ПсковКомментариев: 0

Себежанин зарезал сожительницу и ударил ножом ее ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

28 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Себежском районе от полученных ножевых ранений скончалась 35-летняя женщина. Кроме того, ранения получил ее 11-летний ребенок. 

По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый за убийство 29-летний сожитель потерпевшей. Вечером 28 марта он находился по месту жительства в деревне Дедино. Здесь подозреваемый на почве ревности выяснял отношения с сожительницей. В этот момент он нанес последней множество ножевых ранений, из-за чего женщина скончалась.

Кроме того, в ходе конфликта пострадал 11-летний сын потерпевшей, которого с ножевой раной живота госпитализировали в больницу. Подозреваемый после совершенного преступления скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов подозревали, что он может скрыться на территории сопредельного государства, поэтому по сигналу тревоги подняли пограничную заставу. Вскоре сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его.  

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Теги: #следственный комитет РФ #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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