Происшествия

Псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений

Двоих псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ходе расследования установлено, что неизвестный до августа 2019 года создал на территории России организованную группу, которая сбывала наркотики бесконтактным способом. Члены группы объединились для совместного совершения особо тяжких преступлений на территории Псковской и Новгородской областей, отметили в ведомстве.

Члены группы предварительно помещали наркотические средства и психотропные вещества в тайники, сведения о которых загружали на торговую интернет-площадку. Покупатели через этот сайт заказывали наркотики – выбирали их вид, массу, регион, населенный пункт, район размещения, способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежей. После оплаты товара покупателям предоставлялась информация о местонахождении приобретенных веществ – адреса, фотографии и описание к тайникам.

С августа 2019 года в деятельность группы вовлекли безработного псковича 1989 года рождения. Затем, с января 2020 года, к нему присоединилась жительница областного центра 1986 года рождения. Они выполняли обязанности «закладчиков» наркотических средств и психотропных веществ до задержания полицией в июле 2021 года.

«Закладчики» получали от другого лица, выполнявшего функции «куратора», оптовые партии наркотиков, фасовали их, незаконно хранили и помещали в выбранные для тайников места в лесных массивах на территории районов Псковской и Новгородской областей, а затем предоставляли информацию о размещенных тайниках «куратору» для последующей загрузки в интернет-магазин и сбыта заказчикам.

Таким образом, фигуранты совершили 275 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, которые были впоследствии изъяты сотрудниками полиции из тайников в лесных массивах, а также в ходе производства обысков. Им предъявили обвинение в совершении 274 преступлений по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и одного преступления по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.