Происшествия

Житель Куньинского района отправится в колонию за угрозу убийством знакомой

Житель Куньинского района отправится в колонию за угрозу убийством знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 13 января с 11.00 до 18.00 молодой человек находился в доме своей знакомой в деревне Куньинского района. Здесь они распивали спиртные напитки. Около 18.00 между нарушителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и его знакомой начался конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе ссоры подсудимый схватил свою знакомую руками за шею и сказал: «Я тебя сейчас убью!». При этом женщина почувствовала удушье и боль в области шеи. Она восприняла действия и угрозы убийством в свой адрес реально и стала опасаться за свою жизнь, поскольку молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к ней.

Таким образом, молодой человек совершил преступление по части 1 статьи 119 УК РФ. В зале суда он полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением и подтвердил обстоятельства совершения указанного преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание молодому человеку, стал рецидив преступлений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.